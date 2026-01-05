Al via il Torneo Wevza Under 18 | a Foggia le future stelle della pallavolo italiana ed europea

È stato presentato questa mattina a Foggia il Torneo Wevza Under 18, un evento dedicato alle giovani promesse della pallavolo italiana ed europea. La conferenza, tenutasi presso la Sala Consiliare di Palazzo di Città, ha annunciato l’inizio del torneo, previsto per domani, martedì 6 gennaio, al Palazzetto dello Sport Preziuso. L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto e crescita per le future stelle del volley.

Si è svolta questa mattina, presso la Sala Consiliare di Palazzo di Città, la conferenza stampa di presentazione del Torneo Wevza che prenderà il via domani, martedì 6 gennaio, al Palazzetto dello Sport Preziuso. Presenti in sala, insieme alla sindaca Maria Aida Episcopo, agli assessori allo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Al via il Torneo Wevza Under 18: a Foggia le future stelle della pallavolo italiana ed europea Leggi anche: Foggia ospita il torneo di volley femminile Wevza under 18: in palio, un posto ai campionati Europei Leggi anche: A Venezia il torneo studentesco di pallavolo che promuove la prevenzione del tumore al seno La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Le 14 azzurrine per il Torneo WEVZA di Foggia; Volley, al via al PalaPreziuso il Torneo Wevza con le nazionali under 18 femminili - IL CALENDARIO; Grande volley a Foggia, San Giovanni Rotondo c’è: al via il Torneo WEVZA Under 18 Femminile; Foggia ospita il Torneo WEVZA Under 18 femminile, la presentazione a Palazzo di Città. Al via il Torneo Wevza Under 18: a Foggia le future stelle della pallavolo italiana ed europea - Da domani fino a sabato 10 gennaio, le nazionali femminili under 18 si sfideranno per l'accesso ai campionati europei di categoria. foggiatoday.it

Volley, al via al PalaPreziuso il Torneo Wevza con le nazionali under 18 femminili - IL CALENDARIO - Il calendario delle partite che si svolgeranno al PalaPreziuso di Foggia per il Torneo WEVZA Under 18 Femminile a cui parteciperanno le principali nazionali europee ... foggiacittaaperta.it

FOGGIA WEVZA U18F Torneo WEVZA U18 Femminile, Foggia pronta ad accogliere l’élite della pallavolo europea - Con il Torneo WEVZA U18 Femminile, Foggia si prepara dunque a vivere cinque giorni di grande pallavolo, confermandosi palcoscenico ideale per eventi sportivi di caratura internazionale e rafforzando ... statoquotidiano.it

FOGGIA CAPITALE DEL VOLLEY Dal 6 al 10 gennaio il Palazzetto dello Sport “Preziuso” di Foggia ospiterà il Torneo WEVZA U18 Femminile, appuntamento che mette in palio l’accesso diretto ai Campionati Europei di categoria di pallavolo in programm - facebook.com facebook

Volley, al via al PalaPreziuso di #Foggia il Torneo Wevza con le nazionali under 18 femminili - IL CALENDARIO x.com

