Domani alle 15.30 a Rimini si svolgerà l’arrivo della Befana della polizia di Stato, un evento rivolto alle famiglie del personale in servizio nella provincia. L’iniziativa si terrà presso il Grand Hotel e vede la partecipazione delle forze dell’ordine, offrendo un momento di incontro e convivialità per le famiglie del comparto.

Domani alle 15.30 è in programma a Rimini l’arrivo della Befana della polizia di Stato, iniziativa rivolta alle famiglie del personale in servizio nella provincia. L’evento si svolgerà all’interno della cornice del Grand Hotel Rimini, dove il parco sarà appositamente allestito con giochi, intrattenimenti, musica, animazione e uno spettacolo di magia dedicati ai bambini. L’appuntamento è rivolto ai figli dei poliziotti della provincia di Rimini, che, insieme ai genitori e ai loro amici, saranno accolti come ospiti. L’iniziativa rientra nel tradizionale momento di celebrazione dell’ Epifania promosso dalla polizia di Stato, mantenuto anche quest’anno dal questore di Rimini, Ivo Morelli, dal vicario Paolo Pizzimenti e dal cappellano della polizia di Stato padre Paolo Carlin. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Al Grand Hotel la Befana arriva 'scortata' dai poliziotti

