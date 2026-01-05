Al Donizetti tornano le Lezioni di Storia | il primo appuntamento del 2026 è con Laura Pepe

Al Teatro Donizetti di Bergamo tornano le Lezioni di Storia, un ciclo di conferenze organizzato da Editori Laterza in collaborazione con la Fondazione Teatro Donizetti e con il sostegno di BCC Oglio e Serio. La prima sessione del 2026, intitolata

Tornano le Lezioni di Storia al Teatro Donizetti: appuntamento ormai tradizionale, ideato da Editori Laterza e realizzato in coproduzione con la Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo e con il sostegno di BCC Oglio e Serio, il ciclo di conferenze ha per titolo, alla sua terza edizione, Capitali culturali. Cinque gli incontri previsti, dedicati ad altrettante città che nei secoli hanno segnato la storia, contribuendo alla nascita e allo sviluppo di importanti movimenti culturali, la cui influenza si è successivamente rivelata fondamentale. Si comincia sabato 10 gennaio (ore 11.00) con Laura Pepe, già protagonista della prima edizione delle Lezioni di Storia, e con L’Atene di Pericle, culla della democrazia e della gestione politica della cosa pubblica. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

