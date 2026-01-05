Al Campus scatta la protesta ecologista | Abbattuti 80 alberi vogliamo spiegazioni e dati trasparenti
Lunedì 5 gennaio, nel boschetto del Campus di Biologia a Parma, si è svolto un presidio alle 16.30 in seguito alla notifica di abbattimento di 80 alberi. La protesta ha coinvolto studenti e cittadini, che chiedono spiegazioni e dati trasparenti sulle motivazioni e le procedure adottate. L’evento ha evidenziato l’importanza della tutela ambientale e della comunicazione chiara su interventi di questo tipo.
Nel corso del pomeriggio di lunedì 5 gennaio, a partire dalle ore 16.30, si è svolto un presidioflashmob nel boschetto del Campus universitario di Biologia a Parma. Le attiviste e gli attivisti di Extinction Rebellion Parma hanno denunciato l'abbattimento di 80 alberi: “È una scelta arbitraria e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
