Al Campus scatta la protesta ecologista | Abbattuti 80 alberi vogliamo spiegazioni e dati trasparenti

Lunedì 5 gennaio, nel boschetto del Campus di Biologia a Parma, si è svolto un presidio alle 16.30 in seguito alla notifica di abbattimento di 80 alberi. La protesta ha coinvolto studenti e cittadini, che chiedono spiegazioni e dati trasparenti sulle motivazioni e le procedure adottate. L’evento ha evidenziato l’importanza della tutela ambientale e della comunicazione chiara su interventi di questo tipo.

