Al Camploy la commedia Peso el tacon del buso

Da veronasera.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Teatro Camploy, sabato 24 gennaio alle 21 e domenica 25 gennaio alle 16.30, si svolge la commedia dialettale “Peso el tacon del buso”, scritta e diretta da Fabrizio Piccinato. Un’occasione per assistere a una rappresentazione leggera e divertente, che propone un’interpretazione autentica del teatro in dialetto. L’evento è dedicato a chi desidera trascorrere un momento di svago in compagnia di una produzione teatrale originale e ben curata.

Sabato 24 gennaio alle 21 e domenica 25 gennaio alle 16.30, al Teatro Camploy, appuntamento con la divertentissima commedia dialettale “Peso el tacon del buso”, scritta e diretta da Fabrizio Piccinato.Per prenotazioni: https:forms.gleFpvtnBGL2aiMGPJa8. Informazioni: [email protected] -. 🔗 Leggi su Veronasera.it

al camploy la commedia peso el tacon del buso

© Veronasera.it - Al Camploy la commedia "Peso el tacon del buso"

Leggi anche: Al Teatro Camploy lo spettacolo “Panoramic Banana – Album degli abitati del nuovo mondo”

Leggi anche: Al Teatro Camploy lo spettacolo “Quando la radio”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.