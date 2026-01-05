Al Camploy la commedia Peso el tacon del buso

Al Teatro Camploy, sabato 24 gennaio alle 21 e domenica 25 gennaio alle 16.30, si svolge la commedia dialettale “Peso el tacon del buso”, scritta e diretta da Fabrizio Piccinato. Un’occasione per assistere a una rappresentazione leggera e divertente, che propone un’interpretazione autentica del teatro in dialetto. L’evento è dedicato a chi desidera trascorrere un momento di svago in compagnia di una produzione teatrale originale e ben curata.

