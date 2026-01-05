Al Camploy la commedia Peso el tacon del buso
Al Teatro Camploy, sabato 24 gennaio alle 21 e domenica 25 gennaio alle 16.30, si svolge la commedia dialettale “Peso el tacon del buso”, scritta e diretta da Fabrizio Piccinato. Un’occasione per assistere a una rappresentazione leggera e divertente, che propone un’interpretazione autentica del teatro in dialetto. L’evento è dedicato a chi desidera trascorrere un momento di svago in compagnia di una produzione teatrale originale e ben curata.
Sabato 24 gennaio alle 21 e domenica 25 gennaio alle 16.30, al Teatro Camploy, appuntamento con la divertentissima commedia dialettale “Peso el tacon del buso”, scritta e diretta da Fabrizio Piccinato.Per prenotazioni: https:forms.gleFpvtnBGL2aiMGPJa8. Informazioni: [email protected] -. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Leggi anche: Al Teatro Camploy lo spettacolo “Panoramic Banana – Album degli abitati del nuovo mondo”
Leggi anche: Al Teatro Camploy lo spettacolo “Quando la radio”
“Il Palio di Verona” una commedia che tra risate racconta la tradizione più antica della città. L’appuntamento è fissato per Sabato 13 alle 21 e Domenica 14 Dicembre alle 16.30 presso il Teatro Camploy nell’ambito della rassegna del Comune di Verona. “Per l - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.