Aiutatemi e donatemi soldi Devo pagare le rate arretrate dell’affitto di oltre 50mila euro se no mi sfrattano | l’ultimo appello di Mickey Rourke

L'attore Mickey Rourke ha recentemente lanciato un appello per ottenere sostegno finanziario, evidenziando un debito di oltre 50.000 euro per rate arretrate dell’affitto. La richiesta, resa nota dal sito People attraverso un documento di causa, è rivolta a chi desidera aiutare l’attore a evitare il rischio di sfratto. Questo episodio evidenzia le difficoltà economiche che possono coinvolgere anche personaggi pubblici, sollevando attenzione sulla gestione delle finanze personali.

La denuncia a carico dell’attore Mickey Rourke parlava chiaro. Il sito People aveva ottenuto il documento presentato da Eric Goldie, proprietario della casa di Los Angeles, contro Rourke. Secondo quanto si legge, “il 73enne avrebbe dovuto saldare i conti entro lo scorso 21 dicembre”. L’avviso, che secondo la denuncia Rourke avrebbe “omesso di rispettare”, è stato affisso nei locali e inviato per posta al diretto interessato. Si parla di rate arretrate di oltre 50mila euro. Quale miglior modo per trovare contanti immediati? The Hollywood Reporter conferma che Mickey Rourke si è dovuto rivolgere a GoFundMe per pagare le rate non evase. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

