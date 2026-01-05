AI infrastruttura sistema Federimpreseuropa ed Enia a confronto con istituzioni

Lunedì 19 gennaio, presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, si svolgerà l’evento “L’infrastruttura di sistema dell’AI”. Promosso da Federimpreseuropa ed ENIA, l’iniziativa mira a confrontarsi con istituzioni e partner industriali sulle sfide e le opportunità dell’intelligenza artificiale nel contesto italiano. L’appuntamento, dalle 10:00 alle 13:00, rappresenta un momento di analisi e dialogo sul ruolo strategico delle infrastrutture di AI per

ROMA (ITALPRESS) – Si terrà lunedì 19 gennaio, dalle ore 10:00 alle 13:00, presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio – Camera dei Deputati, l'evento "L'infrastruttura di sistema dell'AI", promosso da Federimpreseuropa ed ENIA, con il supporto di partner istituzionali e industriali di primo piano. L'iniziativa, fortemente voluta dalla Presidente Nazionale di Federimpreseuropa, Maria Modaffari, nasce dalla consapevolezza che l'intelligenza artificiale non rappresenti soltanto una sfida tecnologica, ma una leva strategica di politica industriale, economica e sociale, destinata a incidere profondamente sul futuro del Paese e sulla competitività del sistema produttivo italiano.

