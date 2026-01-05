Ah non ricorda il mio nome? Dopo me lo scrivo così non lo scorda | la gag tra Giuseppe Brindisi e l’avvocato De Rensis a Zona Bianca I periti su Garlasco | Chiara non ha visto le immagini di quella cartella

Durante una puntata di “Zona Bianca”, si è verificato un episodio tra Giuseppe Brindisi e l’avvocato Antonio De Rensis, caratterizzato da un momento di imbarazzo e un’interazione umoristica. Contestualmente, i periti coinvolti sul caso Garlasco hanno chiarito che Chiara non ha visto le immagini di quella cartella. Questi fatti offrono uno sguardo sulla dinamica dello studio e sull’attenzione ai dettagli nelle procedure investigative.

Un momento di imbarazzo e un intermezzo comico animano lo studio di “Zona Bianca” durante il confronto tra Giuseppe Brindisi e l’avvocato Antonio De Rensis. Nel corso della trasmissione, andata in onda domenica 4 gennaio su Rete 4, il conduttore perde per un attimo il filo del discorso e sembra dimenticare il nome del legale di Alberto Stasi, che coglie l’occasione per scherzare sul momento di impasse. Il clima si fa leggermente più teso quando l’episodio si ripete e Brindisi sembra nuovamente esitante sul cognome dell’avvocato. “Dopo mi scrivo il nome così non se lo scorda”, commenta De Rensis con ironia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ah non ricorda il mio nome? Dopo me lo scrivo così non lo scorda”: la gag tra Giuseppe Brindisi e l’avvocato De Rensis a “Zona Bianca”. I periti su Garlasco: “Chiara non ha visto le immagini di quella cartella” Leggi anche: Garlasco, fatti choc dall’avvocato De Rensis: ha voluto farlo sapere così Leggi anche: Garlasco, previsione dell'avvocato De Rensis su Sempio dopo le parole del testimone sullo scontrino: "Missile" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Caltanissetta in lutto: il sindaco ricorda Giancarlo La Rocca; Locatelli gran gesto, David ha paura. Juve, mi aspetto un altro 9: ecco il mio nome. E manca...; L'atleta Supersport Ana Carrasco ha ora una targa con il suo nome: Un grande motivo di orgoglio; Boldrini e la foto con Hannoun: Ora basta, solo un incontro nel 2022 e stop. Area archeologica di Augusta Bagiennorum Bene Vagienna (CN, Italia) è una città romana, fondata negli ultimi decenni del I secolo a.C., nella piana della Roncaglia, nelle vicinanze dell'attuale Bene Vagienna (CN). Il suo nome è ricordato da Plinio il Vec - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.