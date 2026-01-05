Agricoltori in lotta contro l’Europa | Il 9 gennaio i trattori a Milano

Il 9 gennaio, oltre 100 trattori entreranno a Milano in una manifestazione promossa da agricoltori e cittadini, per ribadire il diritto al cibo e opporsi all’accordo Ue-Mercosur e alle pratiche speculative che minacciano il lavoro e la salute nel settore agricolo. L’iniziativa, promossa da “Le partite Iva” e “Riscatto Agricolo Lombardia”, mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi delle politiche europee e internazionali per l’agricoltura italiana

"Il 9 gennaio oltre 100 trattori entreranno a Milano per il diritto al cibo". Lo ha annunciato Angelo Distefano, presidente de "Le partite Iva" e portavoce del Coapi (Coordinamento agricoltori e pescatori italiani) che con "Riscatto Agricolo Lombardia" lancia la mobilitazione nazionale "Agricoltori e cittadini uniti contro l'accordo Ue-Mercosur e la speculazione che uccide il lavoro e la salute". Che cos'è l'accordo UE-Mercosur? È un vasto trattato di libero scambio tra l'Unione Europea e il blocco sudamericano Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay) per eliminare progressivamente dazi e barriere, creando un mercato di 780 milioni di persone, con l'UE che punta a esportare beni industriali e il Mercosur a vendere prodotti agricoli, ma l'intesa è politicamente fragile a causa delle preoccupazioni agricole europee e ambientali. CURA E TUTELA DEL TERRIORIO E DELL'AGRICOLTURA. Anche gli agricoltori oggi sono stati abbandonati e costretti a lottare contro una miriade di regole imposte dall'alto. Le politiche di chi comanda hanno spinto i nostri produttori a distruggere i raccolti,

