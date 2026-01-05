Agli Usa la regia del greggio mondiale

L’intervento degli Stati Uniti in Venezuela ha influenzato significativamente il mercato globale del petrolio. Con riserve tra le più estese al mondo, il Venezuela rappresenta un attore chiave nel settore energetico internazionale. Questa mossa statunitense ha creato nuovi scenari per l’approvvigionamento e i prezzi del greggio, evidenziando l’importanza strategica delle risorse venezuelane nel contesto energetico globale.

Il blitz americano in Venezuela ha rimescolato gli equilibri mondiali del mercato dell'oro nero. Il Paese sudamericano, si stima, può contare sulle maggiori risorse di greggio e gas naturale al mondo. Il problema è cosa succederà quando dal modesto milione di barili estratti oggi si dovesse passare ad una maggiore disponibilità grazie alle più aggiornate capacità estrattive. Oggi ai primi posti nella produzione e consumo di petrolio raffinato ci sono gli Stati Uniti che possono vantare il primato. Seguono Arabia Saudita, Russia, Canada e Cina che bruciano però più risorse per sostenere le rispettive economie.

