Aggressioni e minacce alla ex compagna | bracciale elettronico per un 39enne

I carabinieri di Corticella hanno applicato un bracciale elettronico a un uomo di 39 anni, in seguito a un’ordinanza di misura cautelare emessa per aggressioni e minacce rivolte alla ex compagna. L’intervento mira a garantire la sicurezza della donna e a monitorare la situazione. Questo provvedimento si inserisce in un quadro di attività volta a prevenire e contrastare comportamenti violenti.

I carabinieri della stazione di Corticella hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare nei confronti di un uomo di 39 anni. Come riferisce l’Arma, il 39enne è indagato per maltrattamenti contro familiari o conviventi.Registrati alla sezione Dossier BolognaTodaySecondo quanto raccolto dagli. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Aggressioni e minacce alla ex compagna: bracciale elettronico per un 39enne Leggi anche: Dal braccialetto elettronico al carcere: 39enne nei guai per maltrattamenti e minacce all'ex moglie Leggi anche: Paura a San Cristoforo, arrestato 39enne a per stalking e minacce all’ex compagna Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Frosinone, violenza di genere: ammonimento del Questore per minacce e aggressioni all’ex compagna; Violenza contro le donne, minacce e aggressioni durante le feste; Usa l'intelligenza artificiale per minacciare la ex e finisce in carcere; Napoli, spara contro l'auto dell'ex compagna nel giorno di Natale: arrestato 32enne. Aggredisce l’ex compagna e la minaccia con una pistola: arrestato nel Luinese dai carabinieri - Durante la successiva perquisizione nella sua casa non è stata trovata l’arma, ma sono stati sequestrati 51 grammi di marijuana e due proiettili compatibili con pistole di diverso calibro (foto d'arch ... laprovinciadivarese.it

Violenta aggressione alla compagna, i Carabinieri arrestano un 33enne a Marchirolo - Le accuse a suo carico sono diverse e vanno dalle lesioni personali alla minaccia aggravata, fino al furto con strappo e alla detenzione illecita di sostanze stupefacenti e munizioni ... varesenews.it

Marchirolo, aggredisce e minaccia l’ex compagna: arrestato 33enne - Nella mattinata del 31 dicembre scorso, i carabinieri delle Stazioni di Marchirolo e Lavena Ponte Tresa, coadiuvati in fase operativa dai militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Luino, h ... luinonotizie.it

Aggressioni e minacce ai sindaci siciliani, l'Anci protesta: social fuori controllo - facebook.com facebook

Aggressioni e minacce ai sindaci siciliani, l'Anci protesta: social fuori controllo x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.