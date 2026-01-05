Agevolazioni confermate Abbonamenti gratuiti per tutti gli studenti

La Regione Liguria ha confermato anche per il 2026 le agevolazioni sui trasporti ferroviari per gli studenti, con abbonamenti gratuiti. Questa misura, introdotta più di due anni fa dal governo Toti, si inserisce nel quadro delle politiche di sostegno ai giovani e alla mobilità sostenibile, e accompagna ancora oggi la tariffa turistica dedicata al Cinque Terre Express.

Anche per il 2026 Regione Liguria conferma le agevolazioni sul trasporto ferroviario. Una misura introdotta oltre due anni fa dal governo Toti, contestualmente all'introduzione della maxi tariffa turistica dedicata al Cinque Terre Express, che ancora oggi fa discutere. Come lo scorso anno, sono previsti abbonamenti mensili e annuali gratuiti sui treni regionali, nella tratta tra residenza e sede scolastica o universitaria, per tutti gli studenti under 19, e uno sconto al 50% per gli studenti under 26.. Avranno la gratuità totale degli abbonamenti mensili o annuali anche i residenti nelle Cinque Terre e i proprietari di immobili a uso abitativo nei Comuni di Monterosso, Riomaggiore e Vernazza, per la tratta Levanto - La Spezia Centrale: un'altra misura legata a doppio filo con l'attivazione della tariffa turistica dedicata ai non residenti in Liguria.

Treni in Liguria, per studenti under 19 abbonamenti gratis sui Regionali anche nel 2026 - Abbonamenti mensili e annuali gratuiti sui treni regionali, nella tratta tra residenza e sede scolastica o universitaria, per tutti gli studenti under 19 e sconto al 50% per gli studenti under 26. primocanale.it

Liguria, abbonamenti gratis sui treni regionali per studenti under 19 - Abbonamenti mensili e annuali gratuiti sui treni regionali, nella tratta tra residenza e sede scolastica o universitaria, per tutti gli studenti under 19 e sconto al 50% per gli studenti under 26. telenord.it

