AFFARI TUOI LOTTERIA ITALIA | PARATA DI VIP DA DE MARTINO PER ESTRARRE I BIGLIETTI

Il 6 gennaio torna “Affari Tuoi” insieme alla Lotteria Italia, un classico appuntamento che unisce intrattenimento e opportunità di vincita. In diretta dalle ore 20, la trasmissione accompagnerà gli spettatori con l’estrazione dei biglietti, coinvolgendo anche alcuni volti noti. Un momento di tradizione che riprende il suo ritmo annuale, offrendo a tutti la possibilità di partecipare e scoprire se la fortuna è dalla propria parte.

Torna il tradizionale appuntamento con “Affari Tuoi” e la Lotteria Italia. Martedì 6 gennaio, in diretta dalle 20.35 su Rai1, andrà in onda “Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia”. LA LOTTERIA ITALIA È la puntata speciale del game show condotto da Stefano De Martino, prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in cui verranno svelati i biglietti vincenti, con il primo premio da 5 milioni di euro. Ad inaugurare la serata, ci sarà l’estrazione in diretta di un premio speciale da 300mila euro durante il collegamento con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 🔗 Leggi su Bubinoblog

