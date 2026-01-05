Il 6 gennaio torna “Affari Tuoi” in collaborazione con la Lotteria Italia, offrendo un momento di intrattenimento e tradizione. In diretta dalle 20, la trasmissione presenterà l’estrazione dei biglietti, coinvolgendo il pubblico in un appuntamento consolidato. Un evento che unisce divertimento e speranza, mantenendo viva la tradizione delle festività italiane.

Torna il tradizionale appuntamento con “Affari Tuoi” e la Lotteria Italia. Martedì 6 gennaio, in diretta dalle 20.35 su Rai1, andrà in onda “Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia”. LA LOTTERIA ITALIA È la puntata speciale del game show condotto da Stefano De Martino, prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in cui verranno svelati i biglietti vincenti, con il primo premio da 5 milioni di euro. Ad inaugurare la serata, ci sarà l’estrazione in diretta di un premio speciale da 300mila euro durante il collegamento con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - AFFARI TUOI LOTTERIA ITALIA: PARATA DI VIP DA DE MARTINO PER ESTRARRE I BIGLIETTI

Leggi anche: AFFARI TUOI LOTTERIA ITALIA: PARATA DI VIP DA DE MARTINO PER ESTRARRE I BIGLIETTI

Leggi anche: Emma dice no a Stefano De Martino: salta la reunion ad Affari Tuoi nello speciale Lotteria Italia

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Affari Tuoi, Speciale 2025: orari e curiosità; Stefano De Martino ospita l'estrazione della Lotteria Italia su Affari Tuoi; Lotteria Italia, il racconto di Maurizio che vende i biglietti a via Condotti: Anche 800 in un giorno; Affari tuoi Speciale Lotteria Italia.

Affari Tuoi in onda con la Lotteria Italia: le informazioni sull’estrazione, gli orari e tutti gli ospiti della puntata speciale - Appuntamento il 6 gennaio con lo speciale di Affari Tuoi: in palio 5 milioni di euro e tanti ospiti vip per la serata ... ilfattoquotidiano.it