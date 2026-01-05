Affari Tuoi in onda con la Lotteria Italia | le informazioni sull’estrazione gli orari e tutti gli ospiti della puntata speciale

Martedì 6 dicembre 2026, su Rai 1, torna Affari Tuoi con uno speciale dedicato alla Lotteria Italia. La puntata offrirà aggiornamenti sull’estrazione, orari e ospiti, tra cui Stefano De Martino. Un appuntamento per conoscere i vincitori e vivere un momento di intrattenimento in compagnia di personaggi noti, in un contesto che unisce suspense e leggerezza.

Ricchi premi e tante risate con Stefano De Martino e i suoi ospiti. Domani, martedì 6 dicembre 2026, andrà in scena la Lotteria Italia, con lo Speciale di Affari Tuoi su Rai 1. Anche quest’anno il celebre show ospiterà l’estrazione finale. La serata comincerà con l’assegnazione del premio da 300mila euro, che rappresenta una delle principali novità di questa edizione della Lotteria. L’estrazione è prevista per le 20:30 circa e si svolgerà in collegamento con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Successivamente inizierà il classico gioco, con un concorrente di una regione che sfiderà la sorte – e le offerte del dottore – per cercare di vincere 300 mila euro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

