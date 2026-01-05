AEW | Triplo addio nel roster tre contratti lasciati scadere

Recentemente, AEW ha visto tre dei suoi wrestler, tra cui figure di rilievo sia nel roster femminile che maschile, concludere il loro percorso nella compagnia di Tony Khan. I contratti di questi atleti sono scaduti senza annunci ufficiali, segnando un cambiamento silenzioso nel panorama della promotion. Questa novità riflette le dinamiche di rinnovo e rinnovamento che caratterizzano il mondo del wrestling professionistico.

Tre volti noti della roster femminile e maschile hanno concluso silenziosamente il loro percorso nella compagnia di Tony Khan Triplo addio senza annunci ufficiali. La AEW ha perso tre elementi del proprio roster senza che venisse rilasciata alcuna comunicazione ufficiale. Secondo quanto riportato da Fightful Select, Mercedes Martinez, Matt Taven e Alex Abrahantes non fanno più parte della compagnia dopo la naturale scadenza dei rispettivi contratti. Né la AEW né Tony Khan hanato pubblicamente queste uscite, confermando una tendenza ormai consolidata della promotion a gestire in silenzio le partenze dei talent i cui accordi non vengono rinnovati.

