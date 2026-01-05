AEW | Persi pezzi non ancora resi pubblici

Recentemente, la AEW ha visto allontanarsi alcuni dei suoi membri, ma nessuna comunicazione ufficiale ha ancora informato il pubblico sui dettagli di tali uscite. Questi cambiamenti, ancora non divulgati, rappresentano un aggiornamento importante per gli appassionati e gli addetti ai lavori. Restano da chiarire le motivazioni e le implicazioni di questi addii, che potrebbero influenzare il panorama del wrestling professionistico.

La AEW ha appena perso diversi nomi dal suo roster, e nessuno di questi è stato annunciato pubblicamente. Secondo Fightful Select, Mercedes Martinez, Matt Taven e Alex Abrahantes non fanno più parte dell’AEW, poiché tutti e tre hanno concluso in sordina la loro esperienza con la compagnia dopo la scadenza dei loro contratti. Non c’è stata alcuna dichiarazione ufficiale da parte dell’AEW o di Tony Khan al momento del loro addio. Mercedes Martinez aveva già lasciato intendere che sarebbero arrivati grandi cambiamenti, rivelando all’inizio di questa settimana che il 2026 sarebbe stato il suo ultimo anno da performer a tempo pieno. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

