Adolescenti nell’era dell’AI occhio a queste trappole

L’anno passato è stato segnato dall’ascesa dell’intelligenza artificiale, tecnologia che sta trasformando vari aspetti della vita quotidiana. Se da un lato offre opportunità, dall’altro emergono anche alcune criticità e rischi, specialmente per gli adolescenti. È importante conoscere queste potenziali trappole per utilizzarla in modo consapevole e sicuro, evitando situazioni che potrebbero compromettere il loro benessere e la loro sicurezza online.

Quello appena passato è stato l’anno dell’intelligenza artificiale (AI), una tecnologia salutata con entusiasmo, che in questi mesi ha iniziato a mostrare qualche ombra. La morte di Adam Raine, suicida a 16 anni dopo mesi di fitte conversazioni con ChatGPT, ha acceso i riflettori sui rischi e le trappole per i giovanissimi. Ma in che modo l’AI sta impattando sulla crescita dei nostri ragazzi? “L’AI non ruba l’intelligenza ai giovanissimi, ma rischia di sottrarre loro il tempo per costruirla”, dice a LaPresse Antonella Elena Rossi, criminologa e psicologa. “Per i ragazzi è importante essere ascoltati, ma anche essere visti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Adolescenti nell’era dell’AI, occhio a queste trappole Leggi anche: Quando gli adolescenti si rifugiano nell’AI Leggi anche: Nell’era dell’Ereditocrazia due generazioni sono appese ai Boomer La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Dicono di noi. Il Messaggero nell'edizione di ieri, sul centro per adolescenti a Zodiaco #comunedianzio Aurelio Lo Fazio - facebook.com facebook #11dicembre Come vivono gli #adolescenti nelle #periferie delle città italiane e quali differenze li separano dai coetanei Presentato il report @openpolis #conibambini questa mattina alla Camera dei deputati (Sala del refettorio). Tutti i dati: conibambini.org/2 x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.