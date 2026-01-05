Addio Palestina ora la sinistra scopre il Venezuela e gli artisti sono pronti al bolivarismo

Negli ultimi tempi, si osserva un cambiamento nelle scelte degli artisti e delle forze politiche di sinistra, che sembrano rivolgere l’attenzione dal Medio Oriente al Venezuela. Un fenomeno che riflette un’attenzione crescente verso i temi latinoamericani e il modello bolivarista. In questo contesto, le piazze e le idee si influenzano reciprocamente, creando un nuovo scenario di impegno e riflessione politica, al di fuori dei tradizionali schemi e delle passioni più accese.

Esiste un fenomeno fisico, quasi magnetico, che regola le agende degli artisti impegnati. Non è la ricerca della bellezza e nemmeno necessariamente quella del talento, ma la forza di gravità delle piazze. Funziona così: quando una causa diventa sufficientemente " pop " da riempire i di Instagram e le testate dei giornali che contano, scatta la corsa al posizionamento. È successo con la causa palestinese e, c'è da scommetterci, succederà con quella venezuelana, anche perché qualcosa già si sta muovendo. Il Paese sudamericano, dopo la deposizione di Maduro, sta diventando, ora dopo ora, il nuovo terreno fertile per l'indignazione a favore di telecamera.

