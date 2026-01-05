Addio all’imprenditore Arnaldo Caprai Portò il Sagrantino nel mondo Dai tessuti al vino vero visionario

È venuto a mancare a 92 anni Arnaldo Caprai, imprenditore umbro noto per aver portato il Sagrantino di Montefalco nel panorama internazionale. La sua esperienza spaziava dai tessuti al vino, distinguendosi come un vero visionario. La sua influenza ha contribuito a far conoscere e valorizzare la tradizione enologica della regione, lasciando un’importante eredità nel settore vitivinicolo italiano.

È scomparso a 92 anni Arnaldo Caprai, imprenditore umbro tra i più noti: sua la visione enologica che ha fatto del Sagrantino di Montefalco una realtà di livello mondiale, con la Cantina che porta il suo nome. Caprai iniziò la carriera nel settore tessile, diventando un imprenditore affermato e collezionista di merletti antichi, con la sua attività a Foligno. Negli anni ‘70 puntò sull’Umbria acquistando una tenuta con vigneti nel cuore di Montefalco: fu l’inizio di una avventura che ha segnato il mondo della vitivinicoltura con il Sagrantino. "Mio padre è stato un ottimista e un generoso - così il figlio Marco all’Ansa- e ci lascia l’insegnamento di guardare sempre avanti, di credere nell’impresa e nello sviluppo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

