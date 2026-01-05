Addio all'attore Bret Hanna-Shuford | lottava contro due malattie rare

Il mondo dello spettacolo si commuove per la scomparsa di Bret Hanna-Shuford, attore di Broadway, influencer e co-fondatore dei Broadway Husbands. Affetto da due malattie rare, Bret ha affrontato con coraggio le sue sfide, lasciando un ricordo di dedizione e passione nel settore. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione sull’importanza della sensibilizzazione verso le malattie rare e il valore della resilienza.

I l mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Bret Hanna-Shuford, attore di Broadway, influencer e co-fondatore dei Broadway Husbands. Bret Hanna-Shuford è morto il 3 gennaio 2026 dopo una battaglia contro due gravi e rare malattie. Lo scorso anno gli erano infatti stati diagnosticati una linfoistiocitosi emofagocitica e un linfoma a cellue T periferiche. La notizia della morte di Bret Hanna-Shuford diffusa dal marito.

