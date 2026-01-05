Addio al maestro Casavola il ricordo di Clemente Mastella
L'addio al maestro Casavola segna la perdita di una figura fondamentale nel panorama giuridico italiano. Clemente Mastella ricorda la sua grande influenza, sottolineando come le sue lezioni sulla dignità e il valore della persona rappresentino un patrimonio irrinunciabile. La sua figura resta un punto di riferimento per tutti coloro che si impegnano nello studio e nella tutela dei principi fondamentali del diritto.
Mastella: “Colonna del pensiero giuridico, la sua lezione sulla Dignità e il valore della Persona sono irrinunciabili”. Napoli, 4 gennaio 2025 – “Per chi come me appartiene alla tradizione della cultura umanistico-cattolica, che ha avuto nel Meridione secolare tradizione, la dipartita del professore Francesco Paolo Casavola è motivo di grande cordoglio e dolore. Le sue riflessioni sul rapporto dialogico tra Dio e Persona, sul valore pre-giuridico della Dignità umana sulla scorta di Pico della Mirandola e Maritain, mostrano la sua grandezza personale di giurista ma anche il valore complessivo della cultura giuridica e umanistica meridionale, per alcuni versi impareggiabile”, lo scrive in una nota il sindaco di Benevento e leader di Noi di Centro Clemente Mastella nell’esprimere cordoglio per la morte del presidente emerito della Corte Costituzionale e insigne giurista Francesco Paolo Casavola. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Il ricordo/ Addio a Casavola, giudice della laicità - Con la morte di Francesco Paolo Casavola, avvenuta a Napoli, si spegne una delle voci più autorevoli della cultura giuridica, del mondo accademico e nelle istituzioni italiane. ilmessaggero.it
Addio al maestro Casavola, Mastella: “Colonna del pensiero giuridico, la sua lezione sulla Dignità e il valore della Persona sono irrinunciabili” - cattolica, che ha avuto nel Meridione secolare tradizione, la dipartita del professore Francesco Paolo Casavola è motivo di grande ... msn.com
Addio a Casavola, faro della giurisprudenza - Le sue origini erano pugliesi, ma a Napoli si era ricavato un ruolo di padre nobile della giurisprudenza, Francesco Paolo Casavola. rainews.it
