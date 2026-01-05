Addio al decano dei ristoratori di Ischia | è morto ' Zio Peppe'

È scomparso all’età di 69 anni Giovan Giuseppe Mancusi, noto come “Zio Peppe”, decano dei ristoratori di Ischia. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione per la comunità locale, che lo ricordava come un punto di riferimento nel settore della ristorazione. La sua figura ha lasciato un’impronta significativa nella tradizione gastronomica dell’isola, dove il suo lavoro e la sua passione sono stati apprezzati da molti.

Lutto a ischia per la scomparsa all'età di 69 anni del ristoratore Giovan Giuseppe Mancusi, conosciuto da tutti come "Zio Peppe". Fatale un malore che lo ha colpito e per il quale si è reso necessario il trasporto d'urgenza all'ospedale Rizzoli.

