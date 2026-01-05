Addio ad Anna Falcone una vita vissuta nel ricordo del fratello Giovanni e nella pedagogia antimafia

Anna Falcone, sorella del magistrato Giovanni Falcone, si è spenta a 95 anni. La sua vita è stata profondamente legata al ricordo del fratello e alla promozione della pedagogia antimafia. La sua testimonianza e il suo impegno sono stati un esempio di dedizione e memoria, contribuendo a mantenere viva l’eredità di Giacomo e alla lotta contro la criminalità organizzata.

Addio ad Anna Falcone, si è spenta a 95 anni la sorella del  magistrato Giovanni Falcone ucciso nella strage di Capaci. Per oltre 33 anni, dopo la strage in cui furono uccisi il fratello e la cognata, ha vissuto dedicandosi alla pedagogia antimafia, insegnando nelle scuole il coraggio e la lealtà. Una grande donna. Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha espresso il cordoglio della città: “La scomparsa di Anna Falcone rappresenta un momento di profondo cordoglio per la città di Palermo. Con il suo stile riservato e la sua straordinaria dignità, Anna Falcone ha custodito e onorato la memoria del fratello Giovanni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

