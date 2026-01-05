È deceduta Anna Falcone, sorella maggiore di Giovanni Falcone, vittima della mafia nella tragica strage di Capaci. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa nel ricordo di un impegno condiviso contro la criminalità organizzata.

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ morta Anna Falcone, sorella maggiore di Giovanni ucciso nella strage di Capaci. Anna Falcone era la prima di tre fratelli, aveva 95 anni. Con la sorella Maria aveva contribuito alla creazione della Fondazione intestata al magistrato. Con il suo carattere riservato aveva scelto di manifestare con discrezione il suo impegno antimafia. Pochi i suoi interventi pubblici. Recentemente aveva accettato di incontrare l’ex calciatore Fabrizio Miccoli che le aveva chiesto scusa per avere insultato la memoria del fratello in una conversazione intercettata dagli inquirenti. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Addio ad Anna Falcone, sorella maggiore del magistrato ucciso dalla mafia

Leggi anche: Anna Falcone, morta a 95 anni la sorella del magistrato Giovanni ucciso dalla mafia

Leggi anche: È morta Anna Falcone, la sorella maggiore del magistrato ucciso a Capaci

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Addio a Mina Martinelli: lottò 40 anni per la verità sulla sorella Palmina, bruciata viva nell’81; Hannoun jr. attacca il governo. Quello che fa travalica il male; Piacenza, il focolaio dell'islamismo rosso. Il patto tra moschee, sindacati e sinistra; Se Musk risponde a Khamenei la guerra è già pienamente ibrida.

Morta Anna Falcone, addio alla sorella maggiore del magistrato ucciso dalla mafia - Con la sorella più piccola aveva contribuito alla creazione della Fondazione dedicata al magistrato di cui aveva ... fanpage.it