Addio ad Anna Falcone sorella maggiore del magistrato ucciso dalla mafia
È deceduta Anna Falcone, sorella maggiore di Giovanni Falcone, vittima della mafia nella tragica strage di Capaci. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa nel ricordo di un impegno condiviso contro la criminalità organizzata.
Tempo di lettura: < 1 minuto E’ morta Anna Falcone, sorella maggiore di Giovanni ucciso nella strage di Capaci. Anna Falcone era la prima di tre fratelli, aveva 95 anni. Con la sorella Maria aveva contribuito alla creazione della Fondazione intestata al magistrato. Con il suo carattere riservato aveva scelto di manifestare con discrezione il suo impegno antimafia. Pochi i suoi interventi pubblici. Recentemente aveva accettato di incontrare l’ex calciatore Fabrizio Miccoli che le aveva chiesto scusa per avere insultato la memoria del fratello in una conversazione intercettata dagli inquirenti. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
