addio ad anna falcone morta a 95 anni la sorella maggiore del giudice giovanni assassinato nella strage di capaci del 1992

Se n’è andata Anna Falcone, a 95 anni. Sorella maggiore del giudice Giovanni Falcone, ha dedicato la sua vita alla memoria e alla lotta contro la criminalità organizzata, contribuendo alla Fondazione Falcone. La sua figura, riservata ma importante, rimane un esempio di impegno civile e di ricordo per il nostro Paese.

