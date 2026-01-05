Addio ad Anna Falcone morta a 95 anni la sorella maggiore del giudice Giovanni assassinato nella strage di Capaci del 1992
Se n’è andata Anna Falcone, a 95 anni. Sorella maggiore del giudice Giovanni Falcone, ha dedicato la sua vita alla memoria e alla lotta contro la criminalità organizzata, contribuendo alla Fondazione Falcone. La sua figura, riservata ma importante, rimane un esempio di impegno civile e di ricordo per il nostro Paese.
Si è spenta a 95 anni Anna Falcone, sorella di Giovanni: figura riservata ma centrale dell’antimafia, contribuì alla Fondazione Falcone e alla memoria civile del Paese Anna Falcone, la sorella maggiore del giudice Giovanni, è morta oggi a 95 anni. Non sono chiare le cause della morte, ma la v. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
