Addio ad Anna Falcone la sorella maggiore del magistrato ucciso dalla mafia | aveva 95 anni

È scomparsa Anna Falcone, a 95 anni. Sorella maggiore del magistrato Giovanni Falcone, ricordato per il suo impegno contro la mafia, la sua perdita rappresenta un momento di riflessione sulla storia di una famiglia simbolo della lotta alla criminalità organizzata.

È morta Anna Falcone, la sorella maggiore del magistrato Giovanni Falcone, assassinato dalla mafia nella strage di Capaci del 1992. Aveva 95 anni ed era la prima dei tre fratelli Falcone. Insieme alla sorella Maria aveva contribuito alla nascita della Fondazione Giovanni Falcone, diventata negli anni uno dei principali presìdi civili nella diffusione della cultura della legalità e della memoria antimafia. Chi era Anna Falcone. Figura schiva e lontana dai riflettori, Anna Falcone aveva scelto un impegno silenzioso ma costante, coerente con uno stile di vita improntato alla discrezione. Raramente interveniva in pubblico, preferendo sostenere le iniziative della Fondazione senza esporsi direttamente, convinta che il ricordo del fratello dovesse tradursi soprattutto in educazione e responsabilità civile. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Addio ad Anna Falcone, sorella maggiore del magistrato ucciso dalla mafia

Leggi anche: Anna Falcone, morta a 95 anni la sorella del magistrato Giovanni ucciso dalla mafia

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Addio a Mina Martinelli: lottò 40 anni per la verità sulla sorella Palmina, bruciata viva nell’81; Piacenza, il focolaio dell'islamismo rosso. Il patto tra moschee, sindacati e sinistra; Se Musk risponde a Khamenei la guerra è già pienamente ibrida; Lezione di Sharia. A Brescia l'imam che insegna la fatwa.

Addio ad Anna Falcone, sorella del magistrato Giovanni: è morta a 95 anni - Morta Anna Falcone, sorella del magistrato ucciso a Capaci, ha dedicato la vita a preservare l’eredità morale di Giovanni e a sostenere la Fondazione a lui intitolata. notizie.it