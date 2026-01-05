Addio ad Anna Falcone la sorella maggiore del magistrato ucciso dalla mafia | aveva 95 anni
È scomparsa Anna Falcone, a 95 anni. Sorella maggiore del magistrato Giovanni Falcone, ricordato per il suo impegno contro la mafia, la sua perdita rappresenta un momento di riflessione sulla storia di una famiglia simbolo della lotta alla criminalità organizzata.
È morta Anna Falcone, la sorella maggiore del magistrato Giovanni Falcone, assassinato dalla mafia nella strage di Capaci del 1992. Aveva 95 anni ed era la prima dei tre fratelli Falcone. Insieme alla sorella Maria aveva contribuito alla nascita della Fondazione Giovanni Falcone, diventata negli anni uno dei principali presìdi civili nella diffusione della cultura della legalità e della memoria antimafia. Chi era Anna Falcone. Figura schiva e lontana dai riflettori, Anna Falcone aveva scelto un impegno silenzioso ma costante, coerente con uno stile di vita improntato alla discrezione. Raramente interveniva in pubblico, preferendo sostenere le iniziative della Fondazione senza esporsi direttamente, convinta che il ricordo del fratello dovesse tradursi soprattutto in educazione e responsabilità civile. 🔗 Leggi su Open.online
