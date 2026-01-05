Addio a Eva Schloss amica d’infanzia e sorellastra di Anne Frank

Eva Schloss, amica d’infanzia e sorellastra di Anne Frank, è deceduta a Londra all’età di 96 anni. Sopravvissuta all’Olocausto, ha dedicato la sua vita a testimoniare le vicende della Shoah e a promuovere la memoria storica. La sua presenza rimarrà come esempio di resistenza e di impegno per la pace.

(Adnkronos) – Eva Schloss-Geiringer, sopravvissuta all'Olocausto, testimone della Shoah e sorellastra di Anne Frank, è morta sabato 3 gennaio a Londra all'età di 96 anni. La Fondazione Anne Frank ha reso omaggio a Eva definendola "educatrice instancabile della memoria della Shoah, devota nel promuovere la comprensione e la pace". Nata a Vienna l'11 maggio 1929, Eva . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

