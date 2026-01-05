Lele Adani ha espresso la sua insoddisfazione per il rigore sbagliato da David, sottolineando come l’errore gli abbia lasciato un senso di insoddisfazione. Il commentatore ha anche criticato l’atteggiamento di Spalletti in quella circostanza, ritenendo che non abbia mostrato la reazione adeguata. La vicenda evidenzia l’importanza di gestire con attenzione momenti decisivi come i rigori, nel contesto di un’analisi seria del calcio.

Lele Adani ha parlato del calcio di rigore sbagliato da David, dicendo di non riuscire a darsi pace. Poi una critica a Luciano Spalletti. Lele Adani ha parlato ai microfoni di La Nuova DS, attaccando David e Luciano Spalletti. IL RIGORE – « Il nodo è che il giorno dopo, si parla non del fatto che l’ha sbagliato, ma di come l’ha tirato. Poi, si parla del perché glielo han fatto tirare. Alla fine si dice l’ha sbagliato, cioè non si ragiona sul fatto che si può sbagliare, ma sul modo in cui ha tirato. Tra l’altro io dopo pranzo, ho visto un video dove credo di aver visto gli ultimi 41 rigori di David e non ha mai tirato così. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Adani sul rigore di David: «Non riesco a darmi pace. Spalletti non mi è piaciuto per questo motivo»

Leggi anche: Rigore David Lucumì, Caressa non ci sta e polemizza: «Non mi interessa, questa cosa non esiste…». Era rigore per un motivo!

Leggi anche: Adani non ha dubbi su Spalletti: «Fossi nella Juventus gli rinnoverei adesso il contratto in scadenza a giugno per questo motivo»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Adani: "Il rigore di David? Devi capire dove ti trovi e che maglia porti" - Sul proprio account "Instagram", Lele Adani si sofferma sul rigore "grottesco" calciato, e sbagliato, da Jonathan David nel match di campionato pareggiato ieri sera dalla ... tuttojuve.com