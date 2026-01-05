Adamant il 2026 si apre con un sorriso | Imola spazzata via con un perentorio 94-77

Adamant inizia il 2026 con una vittoria importante, battendo Imola 94-77. L’esordio di Stefano Pierotti ha portato energia e contributi decisivi, aiutando i biancazzurri a ritrovare i due punti dopo un mese e mezzo. La partita si è mostrata intensa e ben gestita, segnando un passo positivo nel cammino della squadra.

L'esordio di Stefano Pierotti in maglia Adamant è un fattore e i biancazzurri ritrovano i due punti a distanza di un mese e mezzo dall'ultima volta, grazie a una partita intensa e ben giocata, nella quale il nuovo arrivato ha smazzato assist e segnato nei momenti clou della gara. Sei giocatori in.

Adamant, il nuovo anno inizia con il sorriso: Imola cade 94-77; ADAMANT: con la Virtus Imola ritrova il sorriso.

