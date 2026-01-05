Ada Alberti Oroscopo settimanale a Mattino 5 | previsioni segno per segno dal 5 al 9 gennaio 2026 | Video Mediaset

Ada Alberti torna anche questa settimana su Mattino 5, portando le previsioni dell’oroscopo settimanale dal 5 al 9 gennaio 2026. Nel suo intervento, l’esperta analizza i segni zodiacali, offrendo spunti e indicazioni utili per affrontare i giorni a venire. Un appuntamento fisso per chi desidera conoscere in anticipo le tendenze e i temi principali della settimana, presentati in modo chiaro e professionale.

Ada Alberti è tornata anche oggi, lunedì 5 gennaio 2026 nel programma televisivo Mattino 5 con l' Oroscopo della settimana. La famosa astrologa, ospite nel programma del mattino di Canale 5 condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, ha condiviso le previsioni delle stelle con i telespettatori. Cosa succederà ai nati sotto il segno dell'Ariete, Toro e Cancro? Novità in arrivo per tutti i dodici segni dello zodiaco! Scopriamo le previsioni e l'Oroscopo per i dodici segni dello zodiaco. A seguire dettaglio le previsioni delle stelle da lunedì 5 a venerdì 9 gennaio 2026. Ecco cosa dicono le stelle questa settimana nel video di Mediaset Infinity.

