Acquisti sull’Oro grazie all’effetto Venezuela e banche centrali

L’investimento in oro si è rafforzato nel 2025, grazie all’effetto Venezuela e alle mosse delle banche centrali. Il metallo prezioso ha registrato nuovi massimi storici, sostenuto da tensioni geopolitiche, acquisti istituzionali e flussi di ETF. Questa situazione riflette un interesse crescente verso l’oro come bene rifugio in un contesto di incertezza globale.

L'Oro continua a correre dopo i fortissimi guadagni archiviati nel 2025, anno in cui il metallo prezioso ha più volte aggiornato i suoi massimi storici, sostenuto da incertezze e tensioni geopolitiche, dagli acquisti delle banche centrali e dai flussi di raccolta degli ETF, ma anche in risposta all'ascesa più che doppia dell'argento e degli altri metalli preziosi. Quotazioni verso record storici. I prezzi dell'oro questa mattina sono aumentati vertiginosamente nelle contrattazioni europee, a seguito dell' operazione militare statunitense in Venezuela che ha portato alla cattura del presidente Nicolas Maduro, che ha innescato una nuova ondata di acquisti di beni rifugio.

