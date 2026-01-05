Acquistare una casa in Italia è un passo significativo che richiede attenzione a diverse condizioni e normative. Dalla scelta dell’immobile alle pratiche burocratiche, è fondamentale conoscere le problematiche più comuni e le modalità di manutenzione. Questa guida offre un quadro chiaro e completo per affrontare il processo di acquisto, evidenziando gli aspetti essenziali per garantire un investimento sicuro e consapevole nel mercato immobiliare italiano.

L’acquisto di un immobile in Italia rappresenta uno degli investimenti più importanti nella vita di una persona. Tuttavia, il patrimonio edilizio italiano presenta caratteristiche peculiari che richiedono particolare attenzione, sia in fase di acquisto che nella successiva gestione e manutenzione. Lo Stato del Patrimonio Immobiliare Italiano. L’Italia possiede uno dei parchi immobiliari più antichi d’Europa. Secondo i dati ISTAT, circa il 60% degli edifici residenziali è stato costruito prima del 1980, quando le normative antisismiche e di efficienza energetica erano molto meno stringenti rispetto agli standard attuali. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Acquistare Casa in Italia: Condizioni, Problematiche e Manutenzione

Leggi anche: Manutenzione del verde nei viali: 18 alberi verso l'abbattimento: "Condizioni strutturali compromesse"

Leggi anche: Manutenzione del verde nei viali: 18 alberi verso l'abbattimento: "Condizioni strutturali compromesse"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Comprare casa, Roma è la città più desiderata. I DATI; Comprare casa senza mutuo, in Italia oltre una su due in contanti; Comprare casa costa 7 anni di stipendio. L’eccezione Genova nel boom dei prezzi; Bonus prima casa 2026: come funziona l’acquisto? Guida ai requisiti e alle agevolazioni.

“Case a 1€”: sogno o realtà? Ecco cosa significa davvero acquistare una casa in Italia a 1 euro - Romantico lo è, certo, anche e soprattutto perché quasi sempre si tratta di borghi lontani dal caos delle grandi di città, dove ancora si vive lentamente. greenme.it

Mutui e crisi abitativa in Italia: perché comprare casa è sempre più difficile - Comprare casa in Italia è sempre più difficile: l'aumento dei prezzi degli immobili, le condizioni di accesso ai mutui e la carenza di soluzioni abitative adeguate spingono 2 italiani su 3 a ... facile.it

Agenzia Entrate-Abi: per acquistare una casa servono poco più di 3 anni del reddito di una famiglia media italiana - Acquistare una casa costa meno: a marzo 2024 serviranno circa 3 anni e 36 giorni del reddito di una famiglia media italiana. milanofinanza.it

Hai il tuo iPhone rotto, danneggiato o con problemi tecnici?Nessun problema: ci pensa Lombardo Shop!

Benefici prima casa: si possono acquistare due appartamenti È possibile godere delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa comprando due appartamenti li... - facebook.com facebook