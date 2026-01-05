Acli scuole parrocchie e circoli tra i vincitori di Un presepe al giorno

Le Acli di Arezzo hanno annunciato i vincitori della sesta edizione del concorso “Un presepe al giorno”, promosso con il patrocinio della Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro. Il contest ha coinvolto bambini, ragazzi e adulti provenienti da tutta Italia, che hanno inviato fotografie di circa quaranta presepi realizzati in case, scuole, parrocchie e circoli. Un’iniziativa che valorizza la creatività e la tradizione nel rappresentare il presepe.

Arezzo, 5 gennaio 2026 – Un premio per la creatività e la manualità nel rappresentare la Natività. Le Acli di Arezzo hanno annunciato i vincitori della sesta edizione del concorso "Un presepe al giorno" che, promosso con il patrocinio della Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, ha visto la partecipazione di bambini, ragazzi e adulti da ogni zona d'Italia che hanno inviato le fotografie di circa quaranta presepi allestiti tra case, scuole, parrocchie o circoli. Ogni creazione ha espresso un diverso modo di vivere e interpretare il Natale tra omaggi alla tradizione, interpretazioni originali, messaggi di attualità e utilizzo di materiali di recupero, andando a raccontarne i valori di pace, accoglienza, speranza e condivisione.

