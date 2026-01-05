Acerra incidente in un deposito | Romeo muore dopo giorni di sofferenze

Acerra, incidente in un deposito di via Brescia: Romeo Spera, 53 anni, è deceduto dopo quattordici giorni di ospedalizzazione a seguito di un grave infortunio. L’incidente si è verificato nel rione Pozzillo e ha coinvolto un operaio che, dopo un periodo di sofferenza, non è riuscito a superare le ferite riportate.

Dopo quattordici giorni di sofferenze si è spento Romeo Spera, operaio di 53 anni, rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto in un deposito di Acerra, in via Brescia, nel rione Pozzillo. L'uomo era stato trovato privo di sensi a terra all'interno della struttura dove lavorava. Si tratta della prima vittima sul lavoro del 2026.

Acerra, operaio morto dopo 16 giorni: la Procura valuta autopsia e accertamenti sui soccorsi - È morto nel primo pomeriggio di ieri, dopo sedici giorni di agonia, Romeo Spera, operaio 53enne dipendente di una ditta edile con sede operativa ad ... cronachedellacampania.it

Precipita da un soppalco ad Acerra, grave operaio 53enne - Romeo Spera, 53 anni, operaio, è ricoverato in condizioni gravissime dopo un incidente sul lavoro avvenuto ad Acerra. internapoli.it

#Acerra L'incidente in un deposito del quartiere Pozzillo: lavorava per una ditta di #Pomigliano - facebook.com facebook

