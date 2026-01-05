Accomando | La Juventus cerca Theo Hernandez ma c’è un nodo

Il giornalista Orazio Accomando ha commentato le recenti indiscrezioni riguardanti un possibile trasferimento di Theo Hernandez alla Juventus. Secondo le voci, il club bianconero sarebbe interessato al difensore francese, ma ci sarebbero ancora alcuni aspetti da chiarire. La situazione rimane in evoluzione, e ulteriori dettagli potrebbero emergere nelle prossime settimane.

Il giornalista Orazio Accomando ha parlato delle voci che vedrebbero Theo Hernandez vicino alla maglia della Juventus. Ecco le ultime novità da Pressing. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Accomando: “La Juventus cerca Theo Hernandez, ma c’è un nodo” Leggi anche: Juventus: suggestione Theo Hernandez Leggi anche: Juventus, Theo Hernandez in arrivo e Joao Mario ai saluti Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Clamoroso: Theo alla Juventus? Il punto di Accomando; L'indiscrezione di Pellegatti: Contatto Juve-Theo Hernandez, pronto il ritorno in Italia; Juve, il sogno è Chiesa; Juventus, Adzic verso il prestito: tanti club interessati. Juventus, Accomando: ‘Douglas Luiz alternativa a Calhanoglu per l'Inter’ - La Juventus continua a muoversi sul mercato in uscita, cercando di sistemare le posizioni dei giocatori non pienamente inseriti nel progetto tecnico di Igor Tudor. it.blastingnews.com Juventus, Accomando: ‘Douglas Luiz non apre al Fenerbahce’ - La Juventus, in questa sessione estiva di calciomercato, è pronta a valutare la cessione di Douglas Luiz, centrocampista brasiliano arrivato appena un anno fa dall’Aston Villa. it.blastingnews.com Orazio Accomando a #Sportmediaset: "La #Juventus sta lavorando a #TheoHernandez per giugno." - facebook.com facebook Orazio Accomando (@OAccomando91) / Posts / X x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.