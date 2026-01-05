Accoltellato a 15 anni per difendere l’amico da una rapina nuovo caso a Milano | colpito a volto e addome In fuga l’aggressore

Un ragazzo di 15 anni di Cologno Monzese è stato ferito gravemente a Milano mentre tentava di proteggere un amico durante una rapina. L'aggressore, ancora in fuga, lo ha colpito al volto e all'addome in viale Sarca, vicino al centro commerciale Bicocca Village. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 5 gennaio, evidenziando ancora una volta i rischi legati alla violenza urbana.

Difende un amico durante una rapina, e viene accoltellato. Un 15enne italiano, residente a Cologno Monzese (Milano) è stato ferito gravemente al volto e all’addome oggi pomeriggio – lunedì, 5 gennaio – in viale Sarca, nel capoluogo lombardo, a poca distanza dal centro commerciale Bicocca Village. Il minorenne, scrive la Repubblica, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda in codice rosso. La ricostruzione. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, il quindicenne, che si trovava in compagnia di un amico, sarebbe stato fermato in strada da un uomo armato di coltello, che avrebbe intimato all’altro ragazzo di consegnargli il giubbotto. 🔗 Leggi su Open.online

