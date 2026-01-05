#acasa della Befana dove si trova in Italia e come riconoscerla

La Befana, figura tradizionale del calendario italiano, si trova in diverse località del paese, tra cui Lazio, Toscana e Veneto. Riconoscerla è semplice: indossa spesso abiti logori, porta un sacco pieno di dolci e carbone, e vola su una scopa. La sua presenza segna il termine delle festività natalizie, mantenendo viva una tradizione radicata nella cultura italiana.

Con il suo inconfondibile aspetto, a metà tra il fiabesco e il bizzarro, la Befana è amata da sempre, sebbene abbia l'ingrato compito di portarsi via le feste natalizie. Ma dove abita davvero questa signora dall'aria stralunata che ogni 6 gennaio vola sui tetti con la sua scopa carica di doni (e carbone, per i più birichini)? E soprattutto, come riconoscerla se dovessimo incontrarla per strada? Un'anziana signora dall'aspetto indimenticabile. Non è difficile riconoscere la Befana: basta cercare un'anziana donna avvolta in un gonnellone scuro e logoro, con un grembiule dotato di tasche profonde dove nasconde dolciumi e sorprese.

La Befana a Roma, fra leggenda e tradizioni - Il 6 gennaio a Roma si festeggia una delle ricorrenze più storicamente sentite: la Befana, un culto che affonda le sue origini nei secoli ...

La Befana e 10 Tradizioni Italiane che Non Conosci | Epifania 2026

COME OGNI ANNO. Come Nonna Comanda: polentata e tombolata! 6 Gennaio, la Befana ‘co Nonna c’ha tutto n’altro sapore. Prenotazioni attive da ora! SEMO sempre live. #acasadenonna - facebook.com facebook

