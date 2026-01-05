Abusa delle bambine dei suoi parenti in Brasile per sei anni | arrestato in un parcheggio nel Torinese

Un uomo brasiliano naturalizzato italiano è stato arrestato nei pressi di Torino con l’accusa di aver abusato delle bambine dei suoi parenti in Brasile per sei anni. L’arresto è stato eseguito in un parcheggio della zona, al termine di un’indagine condotta dalle autorità italiane. L’indagato è ora a disposizione delle autorità giudiziarie, che stanno valutando le accuse a suo carico.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.