Abusa delle bambine dei suoi parenti in Brasile per sei anni | arrestato in un parcheggio nel Torinese

Da fanpage.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo brasiliano naturalizzato italiano è stato arrestato nei pressi di Torino con l’accusa di aver abusato delle bambine dei suoi parenti in Brasile per sei anni. L’arresto è stato eseguito in un parcheggio della zona, al termine di un’indagine condotta dalle autorità italiane. L’indagato è ora a disposizione delle autorità giudiziarie, che stanno valutando le accuse a suo carico.

