Abitazione in fiamme tre persone riescono a mettersi in salvo

Nel pomeriggio di ieri, a Savogna, si è verificato un incendio in una casa di tre piani nella frazione Masseris. Tre persone sono riuscite a mettersi in salvo, evitando conseguenze più gravi. L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di circoscrivere le fiamme e limitare i danni all’edificio. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.

Paura nel pomeriggio di ieri, domenica 4 gennaio, in frazione Masseris nel comune di Savogna. Un incendio è divampato al piano terra di un'abitazione di tre piani fuori terra. Sul posto sono state inviate dalla sala operativa dei Vigili del fuoco di Udine la squadra del distaccamento di Cividale.

