Abbracci silenzi e lacrime | a Milano e Roma le salme dei ragazzi italiani morti a Crans L' ambasciatore | Famiglie chiedono giustizia

Da xml2.corriere.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 5 gennaio, Milano e Roma hanno reso omaggio ai giovani italiani tragicamente deceduti nell'incendio di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, che ha causato 40 vittime e numerosi feriti. Le famiglie chiedono giustizia, mentre le città si stringono in silenzio e dolore, ricordando le vite spezzate in una tragedia che ha colpito profondamente il nostro paese.

Le notizie di lunedì 5 gennaio sull'incendio di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, nel quale 40 persone sono morte, tutti giovanissime, e 121 sono rimaste ferite. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

abbracci silenzi e lacrime a milano e roma le salme dei ragazzi italiani morti a crans l ambasciatore famiglie chiedono giustizia

© Xml2.corriere.it - Abbracci, silenzi e lacrime: a Milano e Roma le salme dei ragazzi italiani morti a Crans. L'ambasciatore: "Famiglie chiedono giustizia"

Leggi anche: A Milano e a Roma le salme dei ragazzi italiani morti a Crans: l'omaggio di La Russa, Fontana e Sala. "Famiglie chiedono giustizia"

Leggi anche: Strage Crans, le salme dei ragazzi italiani sono a Milano. L'omaggio di Sala e La Russa. L'ambasciatore: 'Famiglie chiedono giustizia'

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Covid, lacrime e sorrisi nelle stanze degli abbracci - Decine di case di riposo in tutta la provincia di Milano hanno scelto questo sistema per far rivedere gli anziani ospiti alle famiglie ... ilgiorno.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.