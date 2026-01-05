Abbracci silenzi e lacrime | a Milano e Roma le salme dei ragazzi italiani morti a Crans L' ambasciatore | Famiglie chiedono giustizia

Il 5 gennaio, Milano e Roma hanno reso omaggio ai giovani italiani tragicamente deceduti nell'incendio di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, che ha causato 40 vittime e numerosi feriti. Le famiglie chiedono giustizia, mentre le città si stringono in silenzio e dolore, ricordando le vite spezzate in una tragedia che ha colpito profondamente il nostro paese.

