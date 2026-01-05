Abbracci silenzi e lacrime | a Milano e Roma le salme dei ragazzi italiani morti a Crans Il Niguarda | Per i feriti sarà una battaglia
Il 5 gennaio, a seguito dell’incendio di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, sono state riportate le salme di giovani italiani deceduti e i feriti. A Milano e Roma, si sono svolti momenti di lutto e commozione. La situazione dei feriti resta difficile, con le autorità che prevedono una lunga battaglia per il loro recupero. Questa tragedia ha colpito profondamente le comunità coinvolte, sottolineando la drammaticità della vicenda.
Le notizie di lunedì 5 gennaio sull'incendio di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, nel quale 40 persone sono morte, tutti giovanissime, e 121 sono rimaste ferite. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Abbracci, silenzi e lacrime: a Milano e Roma le salme dei ragazzi italiani morti a Crans. L'ambasciatore: "Famiglie chiedono giustizia"
Leggi anche: A Milano e a Roma le salme dei ragazzi italiani morti a Crans: l'omaggio di La Russa, Fontana e Sala. "Famiglie chiedono giustizia"
Covid, lacrime e sorrisi nelle stanze degli abbracci - Decine di case di riposo in tutta la provincia di Milano hanno scelto questo sistema per far rivedere gli anziani ospiti alle famiglie ... ilgiorno.it
TRAGEDIA CRANS-MONTANA: LA TESTIMONIANZA DI ENRICO MICHELE COMUNIELLO, VOLONTARIO ORIGINARIO DI PADULA Ci sono tragedie che non si raccontano solo con i numeri, ma con gli sguardi, gli abbracci, i silenzi spez - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.