Abbracci silenzi e lacrime | a Milano e Roma le salme dei ragazzi italiani morti a Crans Il Niguarda | Per i feriti sarà una battaglia

Il 5 gennaio, a seguito dell’incendio di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, sono state riportate le salme di giovani italiani deceduti e i feriti. A Milano e Roma, si sono svolti momenti di lutto e commozione. La situazione dei feriti resta difficile, con le autorità che prevedono una lunga battaglia per il loro recupero. Questa tragedia ha colpito profondamente le comunità coinvolte, sottolineando la drammaticità della vicenda.

