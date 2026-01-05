Abbiamo sempre fatto la partita E il successo è il giusto premio

Abbiamo affrontato la sfida con determinazione, puntando a raggiungere i nostri obiettivi. La vittoria rappresenta il risultato di un impegno costante e di una strategia ben pianificata. Questa esperienza ci conferma l’importanza di perseverare e di mantenere alta la concentrazione per ottenere risultati concreti. Continueremo a lavorare con lo stesso rigore, con l’obiettivo di migliorare e di consolidare i nostri successi.

"C'è grande soddisfazione, perché siamo riusciti a vincere una gara in cui volevamo strappare il successo a tutti i costi. Un grande applauso ai ragazzi". Al termine del duello con l'Orvietana, Simone Venturi è a dir poco fiero del suo Prato. "La sfida si era messa male, nonostante avessimo creato tante occasioni. Abbiamo sempre fatto noi la partita e il successo è il giusto premio per i calciatori, la società e i tifosi. Il risultato rispecchia l'andamento del match - l'analisi dell'allenatore dei lanieri - Abbiamo confermato che siamo in crescita, sfoderando l'ennesima prestazione importante su un campo reso difficile dalla pioggia.

Inter-Bologna, Kolarov: "Abbiamo fatto una partita di altissimo livello" - Con Chivu afono e impossibilitato a parlare, il vice allenatore dell'Inter commenta il successo sul Bologna: "La squadra nell'ultimo periodo ha fatto quasi sempre un gran calcio e vanno fatti i compli ... sport.sky.it

Lumezzane-Vicenza, Gallo: “Bisogna essere onesti e corretti, non abbiamo fatto una buona partita: ci hanno rosicchiato due punti, ma guardiamo avanti” - "Bisogna essere onesti e corretti, non abbiamo fatto una buona partita e avremmo potuto andare sotto nel primo tempo anche meritatamente. trivenetogoal.it

| Aleksandar Kolarov “È una vittoria importante, oggi abbiamo dominato la partita dal primo minuto e faccio i complimenti ai ragazzi. Sappiamo quanto i dettagli possano cambiare la partita e stiamo attenti a tutto, peccato solo per il gol subito ma oggi la squ - facebook.com facebook

Inter-Bologna, Kolarov: "Abbiamo fatto una partita di altissimo livello" #SkySport #SkySerieA #SerieA #InterBologna #Inter #Kolarov x.com

