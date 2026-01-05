Abbatte con l' auto sei pilottini e si allontana ma viene ripreso | individuato e sanzionato

Domenica mattina a Verona, un automobilista ha colpito e abbattuto sei pilottini in via Sant'Antonio, allontanandosi senza segnalare l'incidente. Dopo essere stato ripreso, è stato individuato e sanzionato dalle autorità. L’episodio evidenzia l'importanza di rispettare le norme di sicurezza e di intervenire prontamente in caso di incidenti.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.