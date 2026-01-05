Abbatte con l' auto sei pilottini e si allontana ma viene ripreso | individuato e sanzionato
Domenica mattina a Verona, un automobilista ha colpito e abbattuto sei pilottini in via Sant'Antonio, allontanandosi senza segnalare l'incidente. Dopo essere stato ripreso, è stato individuato e sanzionato dalle autorità. L’episodio evidenzia l'importanza di rispettare le norme di sicurezza e di intervenire prontamente in caso di incidenti.
Domenica mattina aveva abbattuto con l'auto sei pilottini parapedoni in via Sant'Antonio, nel cuore di Verona, per poi allontanarsi senza avvisare le forze dell'ordine. Fortunatamente nessun pedone è rimasto coinvolto nell'episodio, ma la una telecamera di videosorveglianza ha ripreso tutto. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Leggi anche: Abbatte un palo dell’illuminazione e si allontana: rintracciato e sanzionato dalla polizia locale
Leggi anche: Anziano si allontana dalla Rsa: viene investito da un’auto sulla provinciale ad Altamura e muore
VIDEO | Abbatte 6 pilottini e fugge, identificato automobilista pirata.
Albero si abbatte su un'auto in transito, quattro feriti #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.