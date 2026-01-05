A26 chiusa questa notte per la sistemazione dei danni provocati da un incidente

La A26 tra Baveno e Arona sarà chiusa questa notte, dalle 22 alle 6 di martedì 6 gennaio, per consentire i lavori di ripristino dei danni causati da un incidente. La chiusura riguarda il tratto verso Genova, al fine di garantire la sicurezza e permettere le operazioni di sistemazione. Si consiglia di pianificare percorsi alternativi e di consultare le informazioni sul traffico prima di mettersi in viaggio.

Autostrada chiusa per lavori dopo un incidente. Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22 di questa sera, lunedì 5, alle 6 di martedì 6 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Baveno e Arona, verso Genova.

