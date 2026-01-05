A zig zag per strada con la macchina fermato e denunciato dalla polizia

Un giovane di 25 anni è stato fermato a Foligno mentre guidava in modo anomalo, percorrendo la strada con manovre a zig zag. La polizia, intervenuta sul posto, ha proceduto al suo controllo e lo ha denunciato per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. L’episodio evidenzia l’importanza di rispettare le norme stradali e di garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Fermato dalla polizia mentre vaga per strada con l'auto a zig zag. È successo a Foligno dove la polizia ha denunciato un 25enne italiano per guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti.Da quanto ricostruito gli agenti, nel corso di un controllo in zona Fiamenga, hanno notato un'auto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - A zig zag per strada con la macchina, fermato e denunciato dalla polizia Leggi anche: A zig-zag con l’auto, fermato dai carabinieri Leggi anche: Da Arezzo al mondo magico: torna Zig Zag con una nuova avventura Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. A zig-zag con l’auto, fermato dai carabinieri; Gareggiano con le auto nel centro cittadino, erano in 11 in due vetture; Anzio, gareggiavano con le auto in centro: 11 giovanissimi in due veicoli; Anzio, fermati e denunciati alcuni ragazzi per corse clandestine tra auto. Va a zig zag e crea panico in strada - Già in mattinata ha cominciato a bere all’interno di un bar situato lungo la Statale a Porto Potenza, accanto a un distributore di benzina. ilrestodelcarlino.it Mucca scappa dal recinto e si ritrova in via Lunga, zig zag fra le auto - Automobilisti sorpresi nella serata di giovedì 23 gennaio in via Lunga a Bergamo per una mucca libera in strada. ecodibergamo.it A zig zag sulla strada statale: patente ritirata a camionista ubriaco - Patente ritirata e segnalazione all'autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza per un autotrasportatore fermato dai Carabinieri lungo la statale 16 Adriatica nel territorio del Comune di ... tg24.sky.it Diciannovenne arrestata per guida in stato di ebbrezza dopo essersi depilata le gambe FERMO - Erano circa le 6 di questa mattina quando la macchina dei soccorsi è stata attivata per un incidente stradale sulla Lungotenna dove un automobilista ha perso il controllo della sua vettura che è finita fuori strada. - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.