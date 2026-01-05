A Valenzano con ' Speleobefana' | speleologia solidarietà e buona musica

A Valenzano, l’Epifania si arricchisce di un evento dedicato alla speleologia, alla solidarietà e alla musica. “Speleobefana” offre l’opportunità di scoprire le bellezze sotterranee, sostenere cause benefiche e trascorrere una giornata in compagnia. Un appuntamento pensato per coinvolgere tutta la comunità in un’esperienza diversa, all’insegna della condivisione e del rispetto per il patrimonio naturale e culturale del territorio.

Quest'anno l’Epifania a Valenzano ha tutto un altro ritmo! Un evento unico che unisce l'adrenalina della speleologia alla solidarietà e alla buona musica.Quando e Dove• Data: 6 Gennaio• Orario: Dalle 19:00 alle 21:00• Luogo: Piazza Largo Frate Francesco, Valenzano (BA) Cosa vi aspetta?La Discesa. 🔗 Leggi su Baritoday.it

