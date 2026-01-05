A Valenzano con ' Speleobefana' | speleologia solidarietà e buona musica

A Valenzano, l’Epifania si arricchisce di un evento dedicato alla speleologia, alla solidarietà e alla musica. “Speleobefana” offre l’opportunità di scoprire le bellezze sotterranee, sostenere cause benefiche e trascorrere una giornata in compagnia. Un appuntamento pensato per coinvolgere tutta la comunità in un’esperienza diversa, all’insegna della condivisione e del rispetto per il patrimonio naturale e culturale del territorio.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.