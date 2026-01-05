A Subbiano distribuite 500 calze dolci
A Subbiano, l’amministrazione comunale, in collaborazione con i supermercati Gala e Carrefour, ha distribuito quest’anno 500 calze dolci ai bambini del territorio. Un gesto che rinnova l’impegno della comunità nel condividere momenti di festa e dolcezza, rafforzando il senso di vicinanza tra cittadini e istituzioni. La distribuzione si inserisce nelle iniziative locali volte a creare un’atmosfera di solidarietà e tradizione per le famiglie di Subbiano.
Anche quest'anno l'amministrazione comunale di Subbiano, in collaborazione con i supermercati locali Gala e Carrefour, ha donato le tradizionali calze dolci ai bambini del territorio. L'assessore alla cultura Paolo Domini spiega: "Sono state distribuite 500 calze dolci ai circoli, alle.
