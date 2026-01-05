A sinistra il golpe si può anche fare purché colpisca qualcuno sgradito

L’intervento degli Stati Uniti in Venezuela ha suscitato reazioni contrastanti a livello internazionale. Mentre alcune nazioni criticano le azioni statunitensi, altri leader europei ancora non hanno preso una posizione chiara. La questione evidenzia come le dinamiche geopolitiche siano spesso influenzate da interessi e alleanze, rendendo difficile un fronte unito. Analizzare questi sviluppi aiuta a comprendere meglio le tensioni e le strategie in gioco nel contesto latinoamericano e globale.

Se gli Usa fanno cadere un comunista, gridano al golpe. Con Berlusconi esultavano. Restiamo ancora in attesa che i maggiori leader europei, magari con il francese Emmanuel Macron e il britannico Keir Starmer in testa, formino una coalizione di volenterosi per correre in soccorso del Venezuela assaltato dagli Stati Uniti di Donald Trump. Dopo tutto ci siamo sentiti ripetere per anni, riguardo all’Ucraina, che esistevano un aggredito e un aggressore, e che da tale verità non si poteva prescindere. Eppure per il Sudamerica il discorso, chissà come mai, sembra differente. La mobilitazione degli eroici difensori della libertà stenta a decollare, gli slogan rabbiosi sono più sommessi. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - A sinistra il golpe si può anche fare purché colpisca qualcuno sgradito Leggi anche: C.sinistra: Schlein, 'nostri sindaci dimostrazione che 'si può fare', così si vince' Leggi anche: Totti si sbilancia: «Il numero 10 della Roma è unico, ma spero che qualcuno possa indossarlo. Dybala? Non può fare quella posizione, ecco perché» Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. IL GOLPE IN VENEZUELA SMASCHERA GLI IPOCRITI Secondo Maurizio Belpietro, l’intervento degli Stati Uniti in Venezuela non è una novità ma l’ennesima prova che le grandi potenze agiscono per interesse, non per ideali. Da Donald Trump a Nicolás Ma x.com Non so voi, ma io mi sarei rotto abbastanza le gonadi - per usare un francesismo - di tutto quel destrume che da due giorni inneggia a Trump e attacca chiunque a sinistra non si allinei al clima di giubilo generale. Così ho deciso di rispondere una volta per tutt - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.