A Sesto Imolese si è ribaltato un tir | FOTO
Nella mattinata di sabato 3 gennaio, a Sesto Imolese, un tir si è rovesciato in via Marughetta, nel tratto presso il civico 33. L’incidente ha comportato l’interruzione temporanea della viabilità nella zona. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le autorità per gestire la situazione e valutare eventuali interventi di messa in sicurezza.
La mattina di sabato 3 gennaio, a Sesto Imolese, un tir si è ribaltato in via Marughetta, all’altezza del civico 33. Lo riferisce la polizia locale del Nuovo circondario imolese, intervenuta sul posto.Registrati alla sezione Dossier BolognaTodaySecondo le ricostruzioni, il signor E.F., conducente. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
