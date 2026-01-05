A Sesto Imolese si è ribaltato un tir | FOTO

Nella mattinata di sabato 3 gennaio, a Sesto Imolese, un tir si è rovesciato in via Marughetta, nel tratto presso il civico 33. L’incidente ha comportato l’interruzione temporanea della viabilità nella zona. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le autorità per gestire la situazione e valutare eventuali interventi di messa in sicurezza.

